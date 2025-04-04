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Квартиры в Municipality of Elea, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в District of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. У объ…
$207,212
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в District of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$342,576
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в District of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$388,185
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Elea, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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