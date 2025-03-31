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Виллы с видом на море в Municipality of Eastern Samos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 11 комнат с видом на море в Municipality of Eastern Samos, Греция
Вилла 11 комнат с видом на море
Municipality of Eastern Samos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,77 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Eastern Samos, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов