Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Chaidari
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Chaidari, Греция

однокомнатные
4
двухкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Chaidari, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chaidari, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$362,837
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Chaidari, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chaidari, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$204,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Chaidari, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти