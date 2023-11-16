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Коммерческая недвижимость в Municipality of Argos and Mykines, Греция

2 объекта найдено
Другое 4 спальни с On Corner в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Другое 4 спальни с On Corner
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
€380,000
Магазин в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин открытой планировки на первом этаже 1 905,19 кв.м. с 2 туалетами, прихожей, складски…
€992,000
Realting.com
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