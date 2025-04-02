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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Amorgos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ano Potamos, Греция
Число комнат 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Amorgos, Греция

с видом на море
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