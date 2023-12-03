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Коттеджи в Municipality of Agrinio, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Agrinio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Agrinio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Agrinio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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