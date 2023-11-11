Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipality of Agios Ioannis

Коммерческая недвижимость в Municipality of Agios Ioannis, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€4,30 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Кутсунари, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческая недвижимость 400 м² на Крите. Здание состоит из 10 квар…
€400,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кутсунари, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс в районе Кутсунари, недалеко от города Иерапетра. Комплекс имеет об…
€455,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено недостроенное здание обшей площадью 300 кв.м. в регионе Ирерапетры, на…
€230,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кутсунари, Греция
Комнаты 1
Площадь 634 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу комплекс квартир в туристической зоне к востоку от города Иерапетра! К…
€950,000
Realting.com
Перейти