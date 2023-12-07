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Коттеджи в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Количество спален 2
Площадь 86 м²
€170,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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