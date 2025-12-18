Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Греция

Квартира 4 комнаты в Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$282,228
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
