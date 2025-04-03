Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Agie Paraskie
  4. Жилая

Жильё в Municipality of Agie Paraskie, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в District of Archane - Asterousia, Греция
Коттедж 4 комнаты
District of Archane - Asterousia, Греция
Число комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Agie Paraskie, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов