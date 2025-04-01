Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Achlada
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipality of Achlada, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 1 комната в District of Malevizi, Греция
Вилла 1 комната
District of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 315 м²
Этаж 3/1
Откройте для себя вершину роскоши в этой вилле недалеко от Ираклиона на Крите, которая перео…
$1,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Achlada, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти