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Виллы в Municipal Unit of Zagora, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Макриррахи, Греция
Вилла
Макриррахи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
$720,911
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Вилла 1 комната в Макриррахи, Греция
Вилла 1 комната
Макриррахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
$704,056
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Загора, Греция
Вилла
Загора, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$320,405
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Zagora, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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