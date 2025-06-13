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Отели в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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1 объект найдено
Отель 241 м² в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Отель 241 м²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
$553,030
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Grekodom Development
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