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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Vilia, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
$187,874
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vilia, Греция

с видом на горы
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