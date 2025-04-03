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Квартиры с видом на горы в Municipal Unit of Tripoli, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$104,374
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tripoli, Греция

с террасой
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