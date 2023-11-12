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Земельные участки в Municipal Unit of Nafplio, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 15 комнат с кладовой, с Painted, с A C в Нафплион, Греция
Земельные участки 15 комнат с кладовой, с Painted, с A C
Нафплион, Греция
Комнаты 15
Площадь 450 м²
Property Code: 1439 - Hotel FOR SALE in Lerna Miloi for €350.000 . This 450 sq. m. Hotel c…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable в Нафплион, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable
Нафплион, Греция
Площадь 1 310 м²
Property Code. 581002 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €55.000 . Discover the feat…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Нафплион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€300,000
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