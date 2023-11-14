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Земельные участки в Municipal Unit of Lefkada, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Nikitas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Nikitas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3768 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€320,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kariotes, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kariotes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Alexandros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 988 кв.м. на Ионических островах. На территории земельн…
€138,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Alexandros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 778 кв.м. на Ионических островах. На территории земельн…
€128,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Alexandros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4413 кв.м. на Ионических островах. На территории земель…
€265,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Alexandros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Alexandros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6179 кв.м. на Ионических островах. На территории земель…
€530,000
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