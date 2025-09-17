Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipal Unit of Kranidi, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
$276,224
