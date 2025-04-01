Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Diakopto
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Diakopto, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 12 комнат в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$257,036
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Diakopto, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов