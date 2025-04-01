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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Diakopto, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$260,936
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$146,124
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$293,902
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$156,561
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$344,435
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Diakopto, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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