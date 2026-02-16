Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на горы в Methoni Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Лаханада, Греция
Дом 3 спальни
Лаханада, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Skouras Real Estate представляет отличную возможность приобрести недавно построенный дом в в…
$568,452
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Метони, Греция
Коттедж 7 комнат
Метони, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$503,290
Оставить заявку
