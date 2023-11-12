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Земельные участки в периферийная единица Мессения, Греция

30 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Василици, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Василици, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10710 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
Земельные участки в Кардамили, Греция
Земельные участки
Кардамили, Греция
Площадь 4 454 м²
Продажа Grundst & uuml; ck, Lefktro-Kardamyli, Agios Dimitrios, 4454 квадратных метра.& Sigm…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каламаки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каламаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€260,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Великая Богородица, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Великая Богородица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€90,000
Земельные участки 1 комната в Евангелисмос, Греция
Земельные участки 1 комната
Евангелисмос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 61480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кипарисия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кипарисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5025 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€170,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Врузес, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Врузес, Греция
Комнаты 1
Площадь 15 850 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Кало Неро, Греция
Комнаты 1
Площадь 405 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 405 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колоде…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Каламата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Каламата, Греция
Комнаты 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 383 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кало Неро, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€240,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сады, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сады, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1390 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€3,00 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Оливковая деревня, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Оливковая деревня, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€380,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Оливковая деревня, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Оливковая деревня, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pedino, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pedino, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории коло…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Великая Богородица, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Великая Богородица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2269 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земел…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаханада, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8110 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€1,70 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Великая Богородица, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Великая Богородица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2465 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Харакопио, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Харакопио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в городе Коронив Месинии на побережье залива Месиниакос крупный морской ку…
€175,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Корифасьо, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Корифасьо, Греция
Комнаты 1
Площадь 13 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€690,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Нижняя Верга, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Нижняя Верга, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок, площадью в 3510 квадратных метров. На участке про…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Метони, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Метони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5688 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Петалиди, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Петалиди, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории под…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Стасио, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Стасио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспрохома, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспрохома, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с в…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кало Неро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земел…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Оливковая деревня, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Оливковая деревня, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дорио, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дорио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земе…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Platsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Platsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1966 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории зем…
€30,000
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