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Греция
Земельные участки
периферийная единица Мессения
Земельные участки в периферийная единица Мессения, Греция
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30 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Василици, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10710 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
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Земельные участки
Кардамили, Греция
4 454 м²
Продажа Grundst & uuml; ck, Lefktro-Kardamyli, Agios Dimitrios, 4454 квадратных метра.& Sigm…
€700,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Каламаки, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€260,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Великая Богородица, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€90,000
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Земельные участки 1 комната
Евангелисмос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 61480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Кипарисия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5025 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€170,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€270,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Врузес, Греция
1
15 850 м²
1
Продается земельный участок площадью 15850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Кало Неро, Греция
1
405 м²
1
Продается земельный участок площадью 405 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колоде…
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Каламата, Греция
1
383 м²
1
Продается земельный участок площадью 383 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кало Неро, Греция
1
500 м²
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€240,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сады, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1390 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€3,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Оливковая деревня, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€380,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Оливковая деревня, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pedino, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории коло…
€1,000,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Великая Богородица, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2269 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земел…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8110 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€1,70 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Великая Богородица, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2465 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€1,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Харакопио, Греция
1
1
Участок находится в городе Коронив Месинии на побережье залива Месиниакос крупный морской ку…
€175,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Корифасьо, Греция
1
13 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€690,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Нижняя Верга, Греция
1
1
Предлагается на продажу земельный участок, площадью в 3510 квадратных метров. На участке про…
€650,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Метони, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5688 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Петалиди, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории под…
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Стасио, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€70,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспрохома, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 15500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с в…
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кало Неро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земел…
€100,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Оливковая деревня, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
€85,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Дорио, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земе…
€70,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Platsa, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1966 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории зем…
€30,000
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