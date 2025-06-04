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Квартиры в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 145 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$268,911
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 145 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$245,280
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Квартира 2 спальни в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 146 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$303,240
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 146 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$276,592
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Makry Gialos Municipal Unit, Греция

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