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Виллы в Kyparissia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Кипарисия, Греция
Вилла
Кипарисия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 293 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
$250,806
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Параметры недвижимости в Kyparissia Municipal Unit, Греция

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