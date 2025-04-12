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Жильё в Kyparissia Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Кипарисия, Греция
Коттедж 5 комнат
Кипарисия, Греция
Число комнат 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
$229,624
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kyparissia Municipal Unit, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов