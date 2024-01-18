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Греция
Земельные участки
Kordelio - Evosmos Municipality
Земельные участки в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
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16 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€2,00 млн
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Недвижимость площадью 2.293 квадратных метров со зданиями, покрывающими площадь 1.500 квадра…
€1,32 млн
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Земельный участок площадью 3.275 квадратных метра, на котором находятся старые здания общей …
€2,50 млн
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 220 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 323 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€190,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 427 кв.м. в Салониках. На территории подве…
€300,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 170 кв.м. в Салониках. На территории подве…
€120,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1880 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
€450,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2650 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€2,10 млн
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7414 кв.м. в Салониках. На территории колодец, подведен…
€900,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1266 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€150,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 664 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€450,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7720 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
€250,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается участок площадью 5,870 кв.м., расположенный рядом с промышленным комплексом ESSO P…
€200,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 280 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
€130,000
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Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3000 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€2,90 млн
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