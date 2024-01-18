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Коттеджи в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€190,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
€85,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
€550,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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