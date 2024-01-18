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Склады в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

коммерческая недвижимость
19
магазины
3
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1 объект найдено
Склад в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Склад
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 1
Center ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 59 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€53,000
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