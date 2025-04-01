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Дома с видом на море в дим Комотини, Греция

Комотини
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1 объект найдено
Коттедж 9 комнат в Arogi, Греция
Коттедж 9 комнат
Arogi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 4 спальных к…
$704,056
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в дим Комотини, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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