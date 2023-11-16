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Отели в дим Комотини, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в дим Комотини, Греция
Отель 1 комната с furnishings
дим Комотини, Греция
Комнаты 1
Площадь 489 м²
Количество этажей 1
Продается отель, расположенный в прекрасном месте, центральной площади Комотини. Историческо…
€2,20 млн
Realting.com
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