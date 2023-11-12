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Жильё в Сообщество сосновых, Греция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Аналипси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Аналипси, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€260,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€370,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Pefki, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Pefki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000

Параметры недвижимости в Сообщество сосновых, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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