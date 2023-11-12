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Квартиры в Сообщество сосновых, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Аналипси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Аналипси, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€260,000

Параметры недвижимости в Сообщество сосновых, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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