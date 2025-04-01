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Коттеджи с видом на горы в Сообщество Vrysson, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$204,990
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Сообщество Vrysson, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов