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Коттеджи в Сообщество Vrysson, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€85,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Сообщество Vrysson, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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