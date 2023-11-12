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Виллы в Сообщество Брачаси, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
€1,39 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€960,000
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу вилла 360 кв.м. на Крите. Вилла состоит из трех этажей. На среднем эт…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€260,000

Параметры недвижимости в Сообщество Брачаси, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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