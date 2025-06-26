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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Килкис, Греция

Kilkis Municipality
5
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Kilkis Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kilkis Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
$616,398
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Килкис, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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