Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Килкис
  4. Жилая

Жилье в периферийной единице Килкис, Греция

;
Kilkis Municipality
5
5 объектов найдено
Коттедж в Терпиллос, Греция
Коттедж
Терпиллос, Греция
Площадь 290 м²
Продаётся двухэтажный отдельно стоящий дом, приподнятого уровня, в деревне Килкис, рядом с ц…
$223,154
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Микрокамбос, Греция
Коттедж 1 спальня
Микрокамбос, Греция
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной сп…
$129,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Терпиллос, Греция
Квартира 1 спальня
Терпиллос, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$96,818
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж 4 спальни в Неа Санта, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Санта, Греция
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Терпиллос, Греция
Коттедж 4 спальни
Терпиллос, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
$631,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Килкис

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Килкис, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти