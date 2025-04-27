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Дома с видом на горы в Кавале, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Кавале, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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