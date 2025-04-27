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Квартиры с видом на горы в Кавале, Греция

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 155 кв.м в Кавале. Из окон открывается вид на море, на горы, на …
$259,719
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Кавале. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$178,808
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$357,616
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$324,089
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 105 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$351,871
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Кавале. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$182,655
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Кавале. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$369,908
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Кавале, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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