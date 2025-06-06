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Квартиры-студии в Kassandra Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Каллитеа, Греция
Студия 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Студия расположена в популярной туристической деревне Каллифея в 700 метрах от песчаного пля…
$108,006
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Студия 1 спальня в Каллитеа, Греция
Студия 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
Студия расположена в популярной туристической деревне Каллифея в 600 метрах от песчаного пля…
$120,007
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

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