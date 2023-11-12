Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Карица

Жильё в Карица, Греция

квартиры
8
дома
7
15 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Platanakia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€194,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€194,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€138,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€123,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€128,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€128,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€122,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Efesos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€100,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€230,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€150,000
Realting.com
Перейти