Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Янина
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в периферийной единице Янина, Греция

Zagori Municipality
15
Ioannina Municipality
11
Янина
5
Pamvotida Municipal Unit
4
3 объекта найдено
Шале 7 комнат в Zagori Municipality, Греция
Шале 7 комнат
Zagori Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$215,573
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Anthrakitis, Греция
Дом 4 комнаты
Anthrakitis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Янина

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Янина, Греция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти