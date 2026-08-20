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Таунхаусы в периферийной единице Янина, Греция

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Zagori Municipality
3
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5 объектов найдено
Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$330,598
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Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$484,091
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Grekodom Development
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Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 60 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$236,142
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Grekodom Development
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Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 95 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$247,949
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Grekodom Development
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Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подвал состо…
$336,502
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Янина, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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