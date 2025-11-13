Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на горы в периферийной единице Янина, Греция

Zagori Municipality
15
Ioannina Municipality
11
Янина
5
Pamvotida Municipal Unit
4
12 объектов найдено
Коттедж 10 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
$1,03 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Шале 7 комнат в Zagori Municipality, Греция
Шале 7 комнат
Zagori Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$479,881
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 комната в Ano Pedina, Греция
Коттедж 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$550,107
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Leptokaria, Греция
Вилла 5 комнат
Leptokaria, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$409,654
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 6 комнат в Kipoi, Греция
Дом 6 комнат
Kipoi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом Продается этаж: Первый этаж, 1-й (2 Уровня), в Тимфи - Кипои. Отдельный дом со…
$139,831
Estate Service 24Estate Service 24
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$245,793
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 10 комнат в Elliniko, Греция
Дом 10 комнат
Elliniko, Греция
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$215,573
Дом 4 комнаты в Anthrakitis, Греция
Дом 4 комнаты
Anthrakitis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$234,088
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$936,353
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

