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Таунхаусы с видом на горы в Igoumenitsa Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с видом на горы в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы
Mesovouni, Греция
Число комнат 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
$156,457
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником
Mesovouni, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
$89,404
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Igoumenitsa Municipality, Греция

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