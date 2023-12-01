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Жильё в Йитион, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Йитион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Йитион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€270,000
в месяц
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