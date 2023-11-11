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Коммерческая недвижимость в Георгиополис, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Георгиополис, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Георгиополис, Греция
Комнаты 1
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 378 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€745,000
Realting.com
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