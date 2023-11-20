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Коммерческая недвижимость в Гази, Греция
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11 объектов найдено
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Коммерческая 11 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гази, Греция
11
670 м²
1
Продается бизнес площадью 670 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€1,10 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 33 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Каврохори, Греция
33
800 м²
1
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
€850,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 14 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Аммудара, Греция
14
1
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 14 апартаментов в отличном месте в 215 метрах о…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Гази, Греция
1
4 000 м²
1
Продается современный культурно-развлекательный комплекс в Ираклионе, на о. Крит. Расположен…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 24 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Гази, Греция
24
780 м²
1
Выставлена на продажу гостиница, которая находится в самом крупном городе Крита Ираклионе, и…
€880,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
1
276 м²
1
Продается бизнес площадью 276 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
1
250 м²
1
Продается бизнес площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвиж…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гази, Греция
1
320 м²
1
Продается недвижимость общей площадью 320 кв.м. в районе Ираклион, на Крите. На цокольном эт…
€300,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Палиокастро, Греция
1
550 м²
1
Продается ресторан / таверна 550 кв.м. в популярном районе на Крите с панорамным видом. Недв…
€600,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Аммудара, Греция
16
1 100 м²
4
Продается недвижимость состоящая и 8-ми квартир и двух домов в районе Ираклион на Крите, ряд…
€1,40 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
1
800 м²
1
Продается мини отель в Ираклионе, Крит, 400 метров до моря!Здание общей площадью 800 кв.м на…
€700,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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