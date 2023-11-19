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Квартиры в периферия Эпир, Греция

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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Анатоли, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
€275,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Polydroso, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Polydroso, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Chalandri north of Athens Polydroso area, apartment of 110 sq.m. 2nd floor in very good cond…
€370,000
Квартира 1 спальня в Петас, Греция
Квартира 1 спальня
Петас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 50 m2, Цоколь э…
€75,000
Квартира 2 спальни в Oreokastro, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 1-й этаж,…
€155,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Arta Municipality, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Arta Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/3
The apartment is located in the complex of houses in Fourka village only 150 meters from the…
€60,000

Параметры недвижимости в периферия Эпир, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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