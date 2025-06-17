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Коттеджи с видом на море в Municipality of Platanias, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Тавронитис, Греция
Коттедж 6 комнат
Тавронитис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$1,01 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

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